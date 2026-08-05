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एमजीएम में ब्लड बैंक में आज से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ‘डीजीएचएस सपोर्टेड ब्लड सेंटर इन झारखंड नर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम’ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें विभिन्न जिलों के ब्लड बैंक के नर्सों को रक्त लेने और मरीजों को रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एमजीएम में ब्लड बैंक में आज से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू
एमजीएम में ब्लड बैंक में आज से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू

जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। ‘डीजीएचएस सपोर्टेड ब्लड सेंटर इन झारखंड नर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम’ विषय पर शुरू हुए इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों के ब्लड बैंक के नर्स पहुंचीं। रक्त लेने से पहले से लेकर मरीज को रक्त चढ़ाने तक की सभी प्रक्रिया मानकों के अनुसार करने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य और विभाग के अध्यक्ष ने की। इसमें धनबाद के बीके पांडे, ईए सोरेन, एमजीएम जमशेदपुर के पैथलॉजी के डा. उमाशंकर सिंह आदि उपस्थित थे।

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