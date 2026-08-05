एमजीएम में ब्लड बैंक में आज से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू
जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ‘डीजीएचएस सपोर्टेड ब्लड सेंटर इन झारखंड नर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम’ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें विभिन्न जिलों के ब्लड बैंक के नर्सों को रक्त लेने और मरीजों को रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। ‘डीजीएचएस सपोर्टेड ब्लड सेंटर इन झारखंड नर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम’ विषय पर शुरू हुए इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों के ब्लड बैंक के नर्स पहुंचीं। रक्त लेने से पहले से लेकर मरीज को रक्त चढ़ाने तक की सभी प्रक्रिया मानकों के अनुसार करने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य और विभाग के अध्यक्ष ने की। इसमें धनबाद के बीके पांडे, ईए सोरेन, एमजीएम जमशेदपुर के पैथलॉजी के डा. उमाशंकर सिंह आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें