एनएचएम कर्मियों को अब अकाउंट में भुगतान

सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी, आशा कार्यकर्ताओं-सहिया के लिए भी लागू, एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म में तकनीकी खराबी के चलते लिया गया निर्णय, 56 हजार से

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ​झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं/ सहिया तथा अन्य लाभुकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सभी कर्मियों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड ने भुगतान प्रणाली में अस्थाई बदलाव किया है। अब जब तक तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक सभी लाभुकों को अकाउंट बेस्ड सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ​​भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी और लाभुकों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एनएचएम प्रशासन ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। इस फैसले से राज्य में कार्यरत लगभग 15000 एनएचएम कर्मियों व लगभग 41000 आशा/सहिया व अन्य कर्मियों के मानदेय, इंसेंटिव व अन्य भुगतानों का रास्ता साफ हो गया है। भुगतान में विलंब होने से कर्मियों के साथ-साथ सहिया बहनों की परेशानी बढ़ जाती है। खासकर सहिया बहनों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें महज 2000 रुपए फिक्स्ड मानदेय के अलावा कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है。

डीबीटी भुगतान प्रणाली नहीं कर रहा काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के वित्त निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। सिविल सर्जनों को जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि राज्य में वर्तमान में एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार बेस्ड डीबीटी भुगतान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। ​तकनीकी कारणों से एसएनए-स्पर्श के जरिए भुगतान करते समय पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) से डेटा ‘फेच’ नहीं हो पा रहा है। हालांकि, राज्य स्तर से वित्त प्रभाग द्वारा संबंधित तकनीकी टीमों एवं पीएफएमएस प्रभाग के साथ निरंतर पत्राचार और ई-मेल के जरिए समस्या के समाधान के लिए फॉलो-अप किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कर्मियों के भुगतान में अनावश्यक विलंब से बचने एवं लाभुकों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तकनीकी समस्या का समाधान होने तक कर्मियों एवं अन्य सभी लाभुकों का भुगतान भी अकाउंट बेस्ड सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।

सिविल सर्जनों को सतर्कता बरतने का निर्देश ​वित्त निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि लाभुकों को भुगतान करते समय उनकी पहचान पूरी सतर्कता और अचूक रूप से की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी न हो।