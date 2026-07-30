एनएचएमकर्मियों को बैंक खाते से मानदेय का होगा भुगतान
झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर डीबीटी भुगतान में बाधाओं के कारण लिया गया है। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों की कमी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) झारखंड ने आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली में तकनीकी समस्या को देखते हुए कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान फिलहाल बैंक खाते से करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एनएचएम के निदेशक (वित्त) ने बुधवार को सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजा है। कहा गया कि राज्य में वर्तमान में एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार आधारित डीबीटी भुगतान की व्यवस्था तकनीकी कारणों से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से आवश्यक आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिससे भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
इस समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पर वित्त प्रभाग, तकनीकी टीम और पीएफएमएस विभाग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
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