शिबू सोरेन के आदशों पर चलने का लिया संकल्प
फोटो: 1 - श्रद्धांजली सभा में शामिल झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भुगलु सोरेन, केन्द्रीय सदस्य गणेश चौधरी व अन्य पूण्यतिथि पर पद्मश्री शिबू सोरेन दी
आदित्यपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा की ओर से मंगलवार को इमली चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा की मिसाल रहा है। झारखंड आंदोलन को नई दिशा देने के साथ-साथ आदिवासी, शोषित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। मुख्य अतिथि झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गणेश चौधरी ने कहा कि दिशोम गुरु झारखंड की अस्मिता, पहचान और स्वाभिमान के प्रतीक थे।
इस अवसर पर युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव राजेश मंडल, कुंज सोरेन, सुशीला तांती, सोनामुनी लोहार, कल्पना महतो, बेला दोराई, अभय झा, शेख हसन, बाबू तिवारी, सनातन महतो और अली खान समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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