Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झामुमो जिला समिति की बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

झामुमो जिला समिति की बैठक 1 अगस्त को परिसदन भवन में होगी। बैठक में 4 अगस्त को दिशोम गुरु स्व. वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा होगी। पार्टी जिला सचिव शफीक खान ने सभी सदस्यों से समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

झामुमो जिला समिति की बैठक आज

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। झामुमो जिला समिति की बैठक एक अगस्त को दिन के 11 बजे से परिसदन भवन में आयोजित की गई है। पार्टी जिला सचिव शफीक खान ने बताया कि बैठक में चार अगस्त को दिशोम गुरु स्व. वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। -

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: श्रद्धांजलि सभा में हजारों झामुमो कार्यकर्ता होंगे शामिल
ये भी पढ़ें:शिबू की प्रतिमा का अनावरण चार को , उधवा से जाएंगे हजारों झामुमो कार्यकर्ता
ये भी पढ़ें:Simdega News: झामुमो जिला समिति की बैठक कल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।