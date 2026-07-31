झामुमो जिला समिति की बैठक आज
झामुमो जिला समिति की बैठक 1 अगस्त को परिसदन भवन में होगी। बैठक में 4 अगस्त को दिशोम गुरु स्व. वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा होगी। पार्टी जिला सचिव शफीक खान ने सभी सदस्यों से समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। झामुमो जिला समिति की बैठक एक अगस्त को दिन के 11 बजे से परिसदन भवन में आयोजित की गई है। पार्टी जिला सचिव शफीक खान ने बताया कि बैठक में चार अगस्त को दिशोम गुरु स्व. वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। -
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