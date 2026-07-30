झामुमो चार अगस्त को मनाएगा शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि
झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की बैठक कोडरमा में हुई। बैठक की अध्यक्षता वीरेंद्र पांडे ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 4 अगस्त को पार्टी संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। कई नेता और कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित थे।
कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला समिति की बैठक गुरुवार को कोडरमा परिसदन में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला सचिव पवन माइकल कुजूर ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि चार अगस्त को जिले में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। बैठक में केंद्रीय समिति सदस्य तारिणी प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद खलील एवं अशोक कुमार, संगठन सचिव संजय सजान, बुद्धिजीवी मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक नवीन चंद्रवंशी, छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधाकर यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ओणम प्रिया, कोडरमा नगर पंचायत अध्यक्ष धीरज कुमार, चंदवारा प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर भारती, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह, डोमचांच प्रखंड सचिव अशरफ अंसारी, कोडरमा प्रखंड सचिव उमेश यादव, डोमचांच नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, संतोष साहू, बाला, लखनदर पासवान, संजय रजक, उमेश शर्मा, शाकिर अहमद, हेमलाल यादव समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।
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