जनता ने भाजपा की बंदी को नकारा: झामुमो
झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने भाजपा द्वारा बुलाई गई बंदी को जनता द्वारा नकारे जाने का दावा किया। उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के बीच गुंडों को बुलाकर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, जबकि जनता ने प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया।
जमशेदपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने भाजपा की ओर से मंगलवार को बुलाई गई बंदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने आज की बंदी को पूरी तरह से नकार दिया। अपनी मांगों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पश्चिम बंगाल से गुंडे बुलाकर हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न की। इससे मजबूरीवश शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को अराजकता फैलाने वाले विपक्ष के गुंडों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हुआ।
राज्य की जनता ने इसे भलीभांति देखा और समझा। प्रत्युत्तर में आज की बंदी को पूरी तरह नकार दिया।
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