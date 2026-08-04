दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फल का किया गया वितरण
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य रामलाल मुंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चक्रधरपुर अस्पताल में फल और मिठाई का वितरण किया गया। रामलाल मुंडा ने शिबू सोरेन के समाजिक योगदान और झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया।
चक्रधरपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य रामलाल मुंडा के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के बीच फल, बिस्किट और मिठाई का वितरण किया गया। मौके पर रामलाल मुंडा ने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और सोनोत समाज का गठन किया। बाद में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। एक लंबे और ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अलग झारखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका, जिसमें राज्य के कई युवाओं ने अपनी शहादत दी।
उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का हमारे बीच न होना एक गहरी क्षति है और आज का दिन चिंतन का दिन है। इस मौके पर चाईबासा में शिबू सोरेन की विशाल आदमकद प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिससे सभी झामुमो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस मौके पर झामुमो नेता दिनेश जेना, अर्जुन मुंडा, गणपति महाली, विजय नाग, चंदन प्रधान, पिंटू प्रधान, भोबो प्रधान के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें