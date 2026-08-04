झामुमो छात्र मोर्चा ने दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) छात्र मोर्चा ने मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके संघर्ष को याद करते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) छात्र मोर्चा की ओर से मंगलवार को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित वक्ताओं ने दिशोम गुरु के संघर्षपूर्ण जीवन, झारखंड राज्य के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और आदिवासी, मूलवासी व वंचित समाज के अधिकारों के लिए किए गए उनके आजीवन संघर्ष को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि दिशोम गुरु का जीवन त्याग, संघर्ष और जनसेवा की अनुपम मिसाल है।
उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए झामुमो छात्र मोर्चा झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। मौके पर डॉ अमन कुमार, असद फेराज टिंकू, अतिकूर रहमान, राजू महतो, दया राम, कासिफ रजा, नवीन साहू, वसीम अंसारी, मनोज कुमार, कविता, सोनम आदि उपस्थित थे।
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