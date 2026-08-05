बहरागोड़ा की जिप सदस्य और मुखिया झामुमो में शामिल
चाकुलिया के टाउन हॉल में झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरू शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इस अवसर पर बहरागोड़ा प्रखंड की जिला परिषद सदस्य फूलमनी मुर्मू और पंचायत मुखिया राम मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की। विधायक समीर मोहंती ने पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत किया।
चाकुलिया। चाकुलिया के टाउन हॉल में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरू शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित समापन सह श्रद्धांजलि सभा में बहरागोड़ा प्रखंड के अंश 26 की जिला परिषद सदस्य फूलमनी मुर्मू और मानुषमुड़िया पंचायत के मुखिया राम मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। मंच पर फूलमनी मुर्मू का स्वागत चाकुलिया की जिला परिषद सदस्य धरित्री महतो और मुखिया राम मुर्मू का स्वागत घाटशिला के विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने माला पहना कर किया। विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा कि जिप सदस्य फुलमनी मुर्मू और मुखिया राम मुर्मू के पार्टी में शामिल होने से बहरागोड़ा में पार्टी और मजबूत होगी।
इन्हें पार्टी में उचित सम्मान मिलेगा। मुखिया राम मुर्मू ने कहा कि झामुमो की नीति और सिद्धांतों से तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहे विकास से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं।
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