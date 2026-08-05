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शिबू सोरेन की मनायी गई पुण्य तिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुण्य तिथि मेदिनीनगर में मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी थे और शोषण, अन्याय एवं अन्य मुद्दों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका समर्पण झारखंडवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।

शिबू सोरेन की मनायी गई पुण्य तिथि

मेदिनीनगर। झारखंड पार्टी सह झारखंड आंदोलनकारी के तत्वावधान में अघोर आश्रम रोड स्थित अजय बक्सराय के आवास पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड आंदोलन के अग्रणी रहे शिबू सोरेन की पुण्य तिथि मनायी गई। कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के अगुआ थे। उन्होंने शोषण, दामन, अन्याय, महाजनी प्रथा सूदखोरी के खिलाफ संघर्ष किया। झारखंड अलग राज्य के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया। आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों दलित पिछड़ा शोषित बंचित के अधिकारों एवं सामान के लिए शिबू सोरेन का समर्पण और संघर्ष झारखंड वासियों के दिलों में जीवित रहेगा।

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केंद्रीय महासचिव अरुण कुमार दुबे, मुख्य संरक्षक रामनाथ दुबे, जिला अध्यक्ष राम नरेश ठाकुर, श्यामलाल सिंह, विश्वनाथ राम, सुखड़ी मियां, कृष्ण राम, बदरुद्दीन अंसारी, रंजीत शर्मा, अमृत राम, संजय कुमार गुप्ता, अनीता देवी आदि उपस्थित थे।

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