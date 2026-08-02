Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीओ से रोजगार दिलाने की लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता से 14 जुलाई 2026 को मुलाकात की। इसमें उन्होंने सुरदा माइंस के ठेका कंपनी आर अर्थ प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम दिया जाए। अधिकारी ने जल्द वार्ता कराने का आश्वासन दिया।

सीओ से रोजगार दिलाने की लगाई गुहार

मुसाबनी। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सेनानी पूर्वी सिंहभूम झारखंड के सदस्यों ने शनिवार को अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता से मुलाकात कर 14 जुलाई 2026 को उपायुक्त को सुरदा माइंस को संचालित करने वाली ठेका कंपनी आर अर्थ प्राइवेट लिमिटेड में आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को रोजगार दिलाने को लेकर दिए अपने आवेदन के आलोक में मुलाकात की। इस अवसर पर इनका नेतृत्व कर रहे झारखंड आंदोलनकारी संतोष सोरेन व अंतू हसदा ने अंचल अधिकारी से आग्रह करते हुए बताया कि आर के अर्थ प्राइवेट लिमिटेड से घाटशिला अनुमंडल के चार प्रखंड मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांदा एवं धालभूमगढ़ के आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को उनकी पारिवारिक दयनीय स्थिति को देखते हुए रोजगार दिया जाए।

इस आलोक में अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता ने आंदोलनकारी को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन से बात कर वार्ता कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से संतोष सोरेन, अंतु हसदा, शेख सरफराज, चंद्राय महाली, सिरिफ हसदा, देवी शंकर, सुभाष नारायण देव, बसंत मुर्मूज़ उत्पल कर्मकार आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।