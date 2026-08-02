सीओ से रोजगार दिलाने की लगाई गुहार
झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता से 14 जुलाई 2026 को मुलाकात की। इसमें उन्होंने सुरदा माइंस के ठेका कंपनी आर अर्थ प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम दिया जाए। अधिकारी ने जल्द वार्ता कराने का आश्वासन दिया।
मुसाबनी। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सेनानी पूर्वी सिंहभूम झारखंड के सदस्यों ने शनिवार को अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता से मुलाकात कर 14 जुलाई 2026 को उपायुक्त को सुरदा माइंस को संचालित करने वाली ठेका कंपनी आर अर्थ प्राइवेट लिमिटेड में आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को रोजगार दिलाने को लेकर दिए अपने आवेदन के आलोक में मुलाकात की। इस अवसर पर इनका नेतृत्व कर रहे झारखंड आंदोलनकारी संतोष सोरेन व अंतू हसदा ने अंचल अधिकारी से आग्रह करते हुए बताया कि आर के अर्थ प्राइवेट लिमिटेड से घाटशिला अनुमंडल के चार प्रखंड मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांदा एवं धालभूमगढ़ के आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को उनकी पारिवारिक दयनीय स्थिति को देखते हुए रोजगार दिया जाए।
इस आलोक में अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता ने आंदोलनकारी को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन से बात कर वार्ता कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से संतोष सोरेन, अंतु हसदा, शेख सरफराज, चंद्राय महाली, सिरिफ हसदा, देवी शंकर, सुभाष नारायण देव, बसंत मुर्मूज़ उत्पल कर्मकार आदि उपस्थित थे।
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