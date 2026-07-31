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जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में विधायक जयराम महतो धनबाद कोर्ट में पेश हुए और जेपीएससी में हुई गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा।

जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन होगा

धनबाद। विधायक जयराम महतो एक मामले में धनबाद कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करेंगे। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा।

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