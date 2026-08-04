बगैर पेपर लीक परीक्षा की बन रही रणनीति : दीपिका
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक जांच तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए ठोस योजना बनाई है और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए कानून बनाया है।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के छात्रों के साथ न्याय होने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में सीआईडी बहुत तेजी के साथ जांच कर रही है। इससे पहले पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने है। राज्य सरकार बगैर पेपर लीक परीक्षा कराने को लेकर ठोस रणनीति बना रही है। पेपर लीक को रोकने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी झारखंड सरकार ने सबसे पहले राज्य में कानून बनाया। आज उसी कानून से मिलता-जुलता कानून केंद्र सरकार ले कर आई है।
छात्रों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और खास कर कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया है।
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