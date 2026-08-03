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परिसीमन में आरक्षित सीटों में कटौती नहीं करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में 2026-27 में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई। इसमें जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों में कटौती की आशंका जताई गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।

परिसीमन में आरक्षित सीटों में कटौती नहीं करने की मांग

अनगड़ा, प्रतिनिधि। झारखंड में वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों में कटौती की आशंका पर सोमवार को बैठक हुई। बैठक में ग्राम प्रधान, मुखिया, सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए।

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बैठक का आयोजन

अध्यक्षता ग्राम प्रधान लोकनाथ पहान ने की, जबकि संचालन सिरका मुखिया रोशन लाल मुंडा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर आदिवासी आरक्षित सीटों में कटौती करता है तो यह संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा आघात होगा। बैठक में झारखंड और केंद्र सरकार से परिसीमन के दौरान आदिवासी आरक्षित सीटों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने की मांग की गई।

जनजागरण अभियान

साथ ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस प्रखंड मुख्यालय में धूमधाम से मनाने, आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए जनजागरण अभियान चलाने, पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरुकता फैलाने तथा जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना आयोजित करने का संकल्प लिया गया। बैठक में जयराम महली, राजेंद्र मुंडा, बाबू मानकी, मुन्ना मुंडा, पड़हा राजा प्रदीप तिर्की, राजेश पहान, मधुसूदन मुंडा, सेवाराम पहान, परमेश्वर मुंडा, सोमरा उरांव, देवराज पहान, भुनेश्वर बेदिया, राजेंद्र बेदिया, कृष्ण मुंडा, डोली मुंडा, शांति मुंडा, मंज्योति देवी, सीमा देवी, शिवचरण मुंडा, पुशनाथ मुंडा सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन-किन लोगों ने भाग लिया?
बैठक में ग्राम प्रधान, मुखिया, सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए।
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