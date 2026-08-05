कानू समाज को संगठित करने और महारैली पर चर्चा
रांची में झारखंड कानू विकास महासंघ की बैठक हुई, जिसमें समाज को संगठित करने और महार rally आयोजित करने पर चर्चा की गई। अध्यक्ष कन्हाई प्रसाद ने बच्चों और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और गुटबाजी की चिंता जताई। सचिव डॉ. एन कुमार ने सामुदायिक भवन और मंदिर निर्माण की योजना बताई।
रांची। सेक्टर-2 स्थित पटेल भवन में बुधवार को झारखंड कानू विकास महासंघ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें समाज को संगठित करने और एक विशाल महारैली आयोजित करने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष कन्हाई प्रसाद ने बच्चों व महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए समाज में गुटबाजी और नए संगठन बनाकर वैमनस्य फैलाने पर चिंता जताई। वहीं, सचिव डॉ. एन कुमार ने रांची में सामुदायिक भवन और कंकाली बाबा मंदिर निर्माण की बात कही। राजीव रंजन, उमेश कुमार, मनोहर बाबू समेत कई लोग मौजूद रहे।
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