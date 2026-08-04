दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के प्रति समर्पित रहा
दिशोम गुरु की पुण्यतिथि पर असहायों के बीच वस्त्र का वितरण दिशोम गुरु का संपूर्ण
मेराल, प्रतिनिधि। झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर झामुमो नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद असहायों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। इस मौके पर झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, केशवर साव, जवाहर पटवा, सुनील कुमार सिंह को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य प्रकाश और संचालन पूर्व विधायक प्रतिनिधि हेमंत सिंह ने किया। उक्त अवसर पर जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र साव ने कहा कि दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए समर्पित रहा।
उनके आदर्श और विचार के लिए प्रेरित आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जफीर अंसारी, शम्भु प्रसाद, महिला नेत्री आराधना सिंह, उषा देवी, नवीन जायसवाल, विनोद प्रसाद, बबलू दुबे, कुलदीप बियार , असलम अंसारी, महेंद्र प्रसाद, जैनेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, अनुज प्रसाद, राजेश बैठा, रामसागर मेहता, संजय राम, रमेश बैठा, मुन्ना राम, हरेन्द्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, शिवमंगल चौधरी, अशोक राम,ललन भुईयां, रघुवीर सिंह खरवार, नाथुन राम, रविन्द्र मेहता, नूरहोदा अंसारी, जगमोहन राम, झारखंड आंदोलनकारी, सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
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