Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के प्रति समर्पित रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

दिशोम गुरु की पुण्यतिथि पर असहायों के बीच वस्त्र का वितरण दिशोम गुरु का संपूर्ण

दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के प्रति समर्पित रहा

मेराल, प्रतिनिधि। झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर झामुमो नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद असहायों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। इस मौके पर झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, केशवर साव, जवाहर पटवा, सुनील कुमार सिंह को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य प्रकाश और संचालन पूर्व विधायक प्रतिनिधि हेमंत सिंह ने किया। उक्त अवसर पर जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र साव ने कहा कि दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए समर्पित रहा।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि

उनके आदर्श और विचार के लिए प्रेरित आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जफीर अंसारी, शम्भु प्रसाद, महिला नेत्री आराधना सिंह, उषा देवी, नवीन जायसवाल, विनोद प्रसाद, बबलू दुबे, कुलदीप बियार , असलम अंसारी, महेंद्र प्रसाद, जैनेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, अनुज प्रसाद, राजेश बैठा, रामसागर मेहता, संजय राम, रमेश बैठा, मुन्ना राम, हरेन्द्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, शिवमंगल चौधरी, अशोक राम,ललन भुईयां, रघुवीर सिंह खरवार, नाथुन राम, रविन्द्र मेहता, नूरहोदा अंसारी, जगमोहन राम, झारखंड आंदोलनकारी, सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:राजनगर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा&#34; की भव्य शुरुआत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Garhwa News JMM
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।