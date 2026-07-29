सारोतिया पंचायत में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया आधार सेंटर का शुभारंभ

झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मंगलवार को सारोतिया पंचायत सचिवालय में आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर का शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल पंचायत योजना के तहत की गई है, जिससे 4,345 ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र स्थापित होंगे। इससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर मिलेंगी।

महागामा प्रखंड के सारोतिया पंचायत सचिवालय में मंगलवार को झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आधार परमानेंट एनरोल्मेंट सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। यह पहल राज्य सरकार की डिजिटल पंचायत योजना के तहत शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से झारखंड की सभी 4,345 ग्राम पंचायतों में आधार एनरोलमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

सेवाओं का विस्तार इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह केवल एक आधार केंद्र का उद्घाटन नहीं, बल्कि ग्रामीण शासन व्यवस्था को डिजिटल और जनसुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत राजधानी से नहीं, बल्कि पंचायत भवन से होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार गांवों को विकास का केंद्र बना रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को राज्य की आठ पंचायतों में एक साथ इस सेवा की शुरुआत की गई।

ग्रामीणों के लिए लाभ मंत्री ने कहा कि अब आधार में नाम, पता, जन्मतिथि सहित अन्य त्रुटियों का सुधार एवं नामांकन जैसी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय या प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में पंचायत भवनों के माध्यम से बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य डिजिटल नागरिक सेवाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।

सरकार की प्रतिबद्धता दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों एवं वीएलई से सेवा के सुचारु संचालन की अपील करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण को उसके गांव में ही बेहतर और पारदर्शी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल डिजिटल पंचायत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान महगामा एसडीओ आलोक वरण केसरी,जिला अध्यक्ष याहया सिद्दकी, बीस सूत्री उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी सिंह, मुखिया हबीब आलम , कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मिनहाज आलम आदि शामिल हुए।