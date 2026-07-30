एएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 9 अगस्त तक
एएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 9 अगस्त तक, पात्र छात्राओं को मिलेगा अवसरएएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 9 अगस्त तक, पात्र छात्राओं को मिलेगा अवसर
बोकारो, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष परियोजना वाहन (एसपीवी) प्रेझा फाउंडेशन द्वारा राज्य की गरीब, वंचित एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कॉरपोरेट अस्पतालों के साथ एमओयू भी किया है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) द्वारा एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित होगी।
परीक्षा में झारखंड की निवासी इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान या वाणिज्य) उत्तीर्ण छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं ही इसके लिए पात्र हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी जेसीईसीईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा एएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का नया बैच भी प्रारंभ हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए प्रेझा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है।
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