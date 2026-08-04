देवघर और बासुकीनाथ के बीच विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

देवघर। राजकीय श्रावणी मेले में आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन) के सौजन्य से 4 अगस्त 2026 से देवघर और बासुकीनाथ के लिए विशेष एवं किफायती हेलीकॉप्टर सेवा की विधिवत शुरुआत की गई है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुलभ, सुरक्षित और तीव्र हवाई दर्शन के माध्यम से एक सुखद, मनोरम और यादगार यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। डीसी ने बताया कि इस विशेष विमानन सेवा का सफल संचालन झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहद आकर्षक पैकेज और किफायती दरें निर्धारित की गई हैं। ताकि अधिक से अधिक आम लोग भी इस विहंगम हवाई यात्रा का आनंद ले सकें। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस हेलीकॉप्टर सेवा के जुड़ने से वृद्ध, दिव्यांग और दूर-दराज से आने वाले उन श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी जो कम समय में बाबा वैद्यनाथ, बासुकीनाथ और त्रिकुट पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं। साथ ही डीसी ने संबंधित अधिकारियों को हेलीपैड सुरक्षा, सुचारू संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के वैश्विक मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है。