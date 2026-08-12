राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप में दम दिखाएगी जामताड़ा की जूनियर टीम
नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप-2026 में हिस्सा लेने के लिए हॉकी जामताड़ा की 16 सदस्यीय जूनियर बालक टीम मंगलवार को जमशेदपुर के लिए रवाना हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेंगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई।
नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप-2026 में हिस्सा लेने के लिए हॉकी जामताड़ा की 16 सदस्यीय जूनियर बालक टीम मंगलवार को जमशेदपुर के लिए रवाना हुई। प्रतियोगिता 12 से 14 अगस्त तक पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में आयोजित होगी। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेंगी।
टीम के सदस्य
जामताड़ा टीम में सुरेश मरांडी, सोहेल मुर्मू, विकास मरांडी, बाबूश्वर हेम्ब्रम, देव हेम्ब्रम, संजीत सोरेन, अभिनाश हेम्ब्रम, मुन्ना मरांडी, मनोज मुर्मू, अरुण मुर्मू, राजकुमार हांसदा, रोहित सोरेन, राहुल हेम्ब्रम, सचिनदेव हेम्ब्रम, देवप्रकाश मरांडी और बिट्टू मुर्मू शामिल हैं। टीम मैनेजर सोनू मल्लिक हैं। टीम टाटा-दानापुर एक्सप्रेस से जमशेदपुर के लिए रवाना हुई।
प्रोत्साहन और शुभकामनाएँ
मोके पर हॉकी जामताड़ा के महासचिव डॉ भास्कर चांद ने कहा कि खिलाड़ी नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को जिले का नाम रोशन करने की शुभकामना दी। इस अवसर पर जामताड़ा जिला ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक दुबे ने खिलाड़ियों को टीम भावना, आत्मविश्वास और पूरी मेहनत के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार पोद्दार समेत हॉकी जामताड़ा के अध्यक्ष हरिओम, उपाध्यक्ष संजय परशुरामका, अनुप राय, ऋषिकेश सिंह, किरण मिश्रा व अन्य पदाधिकारियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दीं। मौके पर कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, टीम मैनेजर सोनू मल्लिक और सोमनाथ दत्ता मौजूद थे।
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें