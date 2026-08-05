झारखंड के छात्रों की आवाज़ अनसुनी करना लोकतंत्र व युवाओं के भविष्य से अन्याय : अन्नपूर्णा

झारखंड में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करना अन्याय है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

कोडरमा, वरीय संवाददाता। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि झारखंड के छात्रों की आवाज़ को अनसुना करना लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य, दोनों के साथ अन्याय है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य के लाखों छात्र-छात्राएँ कई दिनों से अपने भविष्य और न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। यह केवल भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, उनकी मेहनत और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है। कहा कि चार छात्र भूख हड़ताल पर हैं और हजारों छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से न तो कोई सार्थक पहल की जा रही है और न ही कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि छात्रों से संवाद करने पहुंचा है।

आंदोलन के कारण केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज़ बुलंद की है और भाजपा के जनदबाव के कारण ही सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी दबाव के परिणामस्वरूप सीआईटी ने कार्रवाई शुरू की और जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा।

राहुल गांधी पर सवाल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता देशभर में छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, वे झारखंड के लाखों युवाओं के आंदोलन पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि क्या छात्रों का दर्द भी सरकार देखकर तय किया जाएगा। उनके अनुसार, झारखंड के छात्रों के प्रति यह दोहरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

राज्य सरकार से मांग अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी विवादित भर्ती प्रक्रियाओं की स से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, प्रतिबंधित एजेंसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को तत्काल निरस्त कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत दोबारा आयोजित किया जाए, ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके।