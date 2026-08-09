झामुमो जिला समिति की बैठक में संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प

चाईबासा, संवाददाता। झामुमो की पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने तथा आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। झामुमो जिला समिति की बैठक में संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने तथा जनता के हितों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक शनिवार को जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम की अध्यक्षता में चाईबासा के दुम्बीसाई स्थित अर्जुना हॉल में आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय सदस्यों, जिला समिति के पदाधिकारियों, प्रखंड एवं नगर इकाइयों के अध्यक्ष-सचिवों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 4 अगस्त को चाईबासा में आयोजित हुई दिशोम गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि एवं उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह की विस्तृत समीक्षा की गई। वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक, अनुशासित और जनभागीदारी की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा जिसमें हजारों लोग उस ऐतिहासिक पल के प्रत्यक्ष गवाह बने जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे के गगनभेदी नारों के बीच भव्य तरीके से साढ़े सोलह फीट ऊंची गुरुजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया । प्रतिमा अनावरण सह श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में जिला के कोने कोने से आए लोगों तथा मानकी मुण्डा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष, त्याग और विचार आज भी झारखंड की जनता के लिए प्रेरणास्रोत हैं।बैठक के दौरान झारखंड आंदोलन के शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि निर्मल महतो ने का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को न्याय, समानता और जनहित के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। बैठक में झामुमो जिला सचिव राहुल आदित्य, केन्द्रीय सदस्य भुवनेश्वर महतो, मोनिका बोयपाई, निसार हुसैन डोगर, जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुण्डरी, अशोक दास, संगठन सचिव चन्द्रमोहन बिरुवा, जिला संयुक्त सचिव बन्धना उरांव, हरिलाल करजी, विश्वनाथ बाड़ा, बिरसा कान्डे तियु, जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी, प्रेम गुप्ता, कश्मीर कान्डेयांग, रमेश बिरुवा, जीतू बारी, कैसर परवेज समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।