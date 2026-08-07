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नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने नीट यूजी 2026 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों के राज्य कोटा के तहत नामांकन की प्रक्रिया की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 7 से 11 अगस्त तक होंगे, और पहली काउंसिलिंग 13 से 19 अगस्त के बीच होगी। मीडिया ने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है।

नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने नीट यूजी 2026 के आधार पर एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में राज्य कोटा के तहत नामांकन के लिए राज्य मेरिट सूची और प्रथम चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य मेरिट सूची के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त को अपराह्न तीन बजे तक चलेगी। राज्य मेरिट सूची का प्रकाशन 12 अगस्त को किया जाएगा। प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थी 13 अगस्त से पंजीकरण और कॉलेज विकल्प भर सकेंगे। विकल्प भरने की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है।

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अभ्यर्थियों को 20 अगस्त को अपने भरे गए विकल्पों में संशोधन का अवसर मिलेगा। प्रथम चरण की सीट आवंटन सूची तथा प्रोविजनल आवंटन पत्र 22 अगस्त को जारी किया जाएगा। सीट आवंटित होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और संबंधित संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया 23 से 28 अगस्त तक पूरी की जाएगी। धनबाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने तथा आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है। ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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