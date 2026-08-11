आईसीटी चैंपियनशिप में विद्यार्थी के साथ शिक्षक भी लेंगे हिस्सा
झारखंड में आईसीटी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं के छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक भी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता स्कूल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। भाग लेने वाले छात्रों का परीक्षा ऑफलाइन जे गुरुजी एप के माध्यम से होगा।
धनबाद। आईसीटी चैंपियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव का आयोजन होगा। इस वर्ष छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक भी भाग लेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने निर्देश जारी कर दिया है। कक्षा 9 से 12वीं व कक्षा छह से 12वीं तक के शिक्षक दो भाग में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता स्कूल, प्रखंड, जिला व राज्यस्तर पर होगी। प्रत्येक स्तर पर विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतिभागियों का एमसीक्यू टेस्ट ऑफलाइन जे गुरुजी एप से लिया जाएगा। विद्यालयों में प्रतियोगिता के पूर्व मॉक टेस्ट का आयोजन होगा। परियोजना ने विस्तृत निर्देश जारी किया गया है।
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