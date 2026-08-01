गरीबों को निजी अस्पतालों में इलाज में मिले 20% आरक्षण : जेएचआरसी

झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन ने निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए निःशुल्क ओपीडी उपचार में 20 एवं इनडोर में 10 प्रतिशत बेड आरक्षित करने की मांग की है। संगठन ने बताया कि गरीब लोग इलाज के खर्च की कमी के कारण अस्पताल नहीं जा पाते हैं, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

जमशेदपुर। झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन (जेएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड के निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए निःशुल्क ओपीडी उपचार में 20 एवं इनडोर में 10 प्रतिशत बेड आरक्षित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। संगठन के प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोग आर्थिक तंगी के कारण निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं। कई मामलों में अत्यधिक इलाज का खर्च, उपचार की लागत की पूर्ण जानकारी का अभाव तथा आर्थिक रूप से弱 मरीजों को इलाज देने से इनकार जैसी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

मांगों का विवरण उन्होंने बताया कि झारखंड में क्लीनिकल एस्टेबलिसमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 लागू है, जिसके तहत राज्य सरकार मरीजों के हित में आवश्यक नियम एवं अतिरिक्त प्रावधान लागू कर सकती है।

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रावधान पश্চিম बंगाल सरकार ने इसी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रभावी प्रावधान लागू किए हैं, जिनके अनुसार सरकार से भूमि, कर में छूट, वित्तीय सहायता अथवा अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों के लिए अपने ओपीडी के कम-से-कम 20 प्रतिशत मरीजों का निःशुल्क इलाज तथा इनडोर के कम-से-कम 10 प्रतिशत बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।

ज्ञापन सौंपने वाले सदस्य ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज मिश्रा, अभिजीत चंदा, सलावत महतो, रेणु सिंह, किशोर वर्मा, संतोष कुमार, एसके बासु, आरसी प्रधान, जगन्नाथ महंती एवं डीएन शर्मा शामिल थे।