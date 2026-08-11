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जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाएं: हेमंत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड विधानसभा में 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव-2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने जल संकट और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने इसे जन-अभियान बनाने का आह्वान किया, ताकि भविष्य में स्वच्छ वातावरण सौंपा जा सके।

जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाएं: हेमंत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की वास्तविक पहचान जल, जंगल, पहाड़, नदियों और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में मंडराने वाले जल संकट पर कहा कि वर्षा जल का संचयन कर उसे धरती में समाहित करने के लिए एक बेहतर और कारगर कार्य योजना बनाना बेहद जरूरी है।

उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने पर जोर दिया और कहा कि पौधे लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेना होगा। इसके लिए उन्होंने वन विभाग को केवल पौधरोपण तक सीमित न रहकर पौधों की देखभाल, खाद देने और पोषण प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को विधायकों के आवासीय परिसर में भी फलदार पौधे लगाने और वितरित करने के निर्देश दिए।विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने पौधरोपण को एक जन-अभियान बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पूर्वजों से मिली इस हरित विरासत को सहेजना और भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण सौंपना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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