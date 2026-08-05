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होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधा देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ ने झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए बिहार की तरह भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग की है। संघ के प्रतिनिधियों ने भाजपा विधायक से मुलाकात कर यह मांग पत्र सौंपा है। इस मुद्दे को 2024 के विधानसभा सत्र में भी उठाया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधा देने की मांग

गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ प्रदेश समिति ने झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग की है। संघ के कोषाध्यक्ष हरेराम सिंह ने रांची में भाजपा विधायक नवीन कुमार जायसवाल और सीपी सिंह से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवानों की समस्याओं को लेकर वर्ष 2024 के मार्च विधानसभा सत्र में भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संघ ने सरकार से जवानों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

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