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1980 से सेवा मान पांचवें वेतनमान का लाभ देने का निर्देश

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की, एकलपीठ का आदेश बरकरार, कोर्ट ने कहा-समान कर्मचारियों से भेदभाव नहीं कर सकती सरकार, बीएसके कॉलेज के सेवानिवृत्त लिप

1980 से सेवा मान पांचवें वेतनमान का लाभ देने का निर्देश

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएसके कॉलेज मैथन के सेवानिवृत्त लिपिक कृष्ण देव तिवारी को पांचवें वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा का लाभ देने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।

न्यायालय का निर्णय

जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने माना कि प्रार्थी की स्थिति उन सात कर्मचारियों के समान है, जिन्हें पहले ही यह लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में उन्हें इससे वंचित रखना भेदभावपूर्ण होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की थी। मामले के अनुसार कृष्ण देव तिवारी की नियुक्ति 1 फरवरी 1980 को बीएसके कॉलेज मैथन में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में हुई थी। बाद में कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय के विभिन्न अभिलेखों में भी उनकी नियुक्ति तिथि 1 फरवरी 1980 दर्ज की गई तथा चौथे वेतनमान का लाभ भी इसी आधार पर दिया गया। हालांकि पांचवें वेतनमान के निर्धारण के समय राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति तिथि 1 अगस्त 1993 मानते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

राज्य सरकार की दलील

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि कर्मचारी की नियमित नियुक्ति 1993 से प्रभावी मानी जानी चाहिए, इसलिए वह पांचवें वेतनमान का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड, वेतन निर्धारण पत्र और सेवा अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उनकी मूल नियुक्ति 1 फरवरी 1980 से हुई थी और उसी आधार पर सभी सेवा लाभ मिलना चाहिए।

अदालत का निष्कर्ष

खंडपीठ ने दस्तावेज को देखने के बाद पाया कि विश्वविद्यालय के दस्तावेज में भी प्रार्थी की मूल नियुक्ति तिथि 1 फरवरी 1980 दर्ज है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन सात कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिया गया, उनकी तरह ही प्रार्थी भी समान स्थिति में हैं। इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार करना उचित नहीं है। अदालत ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कृष्ण देव तिवारी की नियुक्ति तिथि क्या है?
कृष्ण देव तिवारी की नियुक्ति तिथि 1 फरवरी 1980 है।

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Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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