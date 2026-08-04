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नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई 18 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया गया। अदालत ने 18 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की। याचिकाकर्ता यंग लॉयर्स एसोसिएशन का कहना है कि नियमावली के कुछ प्रावधान कानून के अनुरूप नहीं हैं।

नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई 18 को

रांची। राज्य सरकार की ओर से लागू झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में किया गया। अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। यह जनहित से जुड़ी याचिका यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। याचिका में नई नियमावली के तहत लॉ ऑफिसरों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के कुछ प्रावधान कानून के अनुरूप नहीं हैं।

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इसलिए, नियमावली और इसके आधार पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के महासचिव वेंकटेश कुमार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।

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