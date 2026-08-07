बोकारो से छह साल से लापता किशोरी का फेसबुक अकाउंट सक्रिय
झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो से लापता 14 वर्षीय किशोरी के मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सीबीआई को जांच सौंपने पर विचार किया है। किशोरी के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम सुराग मिले हैं, जिनकी तहकीकात के लिए मेटा से डेटा हासिल करना जरूरी है। सीआईडी अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।
रांची, विशेष संवाददाता। बोकारो से करीब छह साल से लापता 14 वर्षीय किशोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीआईडी ने कोर्ट को बताया कि किशोरी के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ अहम सुराग मिले हैं। इनकी तह तक पहुंचने के लिए मेटा से डेटा हासिल करना जरूरी है। सीआईडी ने यह भी आशंका जताई कि मामला क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हो सकता है।
मामले की जांच
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास राज्य पुलिस की तुलना में अधिक अधिकार और संसाधन हैं। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित करते हुए सीआईडी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले सीआईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि लापता बच्ची का फेसबुक अकाउंट अभी भी सक्रिय है। अकाउंट से संबंधित विस्तृत जानकारी और डेटा प्राप्त करने के लिए मेटा से सहयोग लेना होगा। सीआईडी अब सोशल मीडिया अकाउंट से मिले सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.
किशोरी की गुमशुदगी
किशोरी 16 अक्तूबर 2020 से लापता है। उसके गायब होने के बाद बोकारो के पिंडराजोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में मामले को अपहरण का माना गया था। घटनास्थल के पास से बच्ची की साइकिल, चप्पल और किताबें भी बरामद हुई थीं। लंबे समय तक बच्ची का पता नहीं चलने के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी।
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