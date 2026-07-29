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धनबाद के लिए : बेटे को साथ ले जाने पर पिता पर अपहरण का मामला नहीं बनता : हाईकोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पिता अपने नाबालिग बेटे को अपने साथ ले जाता है, तो इसे अपहरण का मामला नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि सामान्य मारपीट के आधार पर भी मामला नहीं बनता। इससे न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया गया है।

धनबाद के लिए : बेटे को साथ ले जाने पर पिता पर अपहरण का मामला नहीं बनता : हाईकोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पिता अपने नाबालिग बेटे को अपने साथ ले जाता है तो मात्र इस आधार पर उसके खिलाफ अपहरण का मामला नहीं बनता। पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल सामान्य रूप से मारपीट का आरोप लगा देने से कोई मामला भी नहीं बनता। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने धनबाद के शिकायत वाद में चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही और न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने यह आदेश हजारीबाग निवासी खालिद इकबाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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प्रार्थी ने धनबाद के न्यायिक दंडाधिकारी के 12 जून 2024 को शिकायतवाद में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 363 के तहत प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए समन जारी किया गया था।

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