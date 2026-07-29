ओपन जेल विस्तार के लिए हजारीबाग में 32 एकड़ जमीन चिह्नित
झारखंड हाईकोर्ट में ओपन जेल के विस्तार और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने 32 एकड़ भूमि चिह्नित की है और महिला बंदियों के लिए अलग ओपन जेल स्थापित करने की योजना है। अदालत ने अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के ओपन जेल (ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट) में सुविधाओं के विस्तार और उनकी मॉनिटरिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि ओपन जेल के विस्तार के लिए हजारीबाग में 32 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर ली गई है। इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अधिवक्ता मयंक विभोर ने पक्ष रखा। अदालत को यह भी बताया गया कि महिला बंदियों के लिए अलग से ओपन जेल की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।
सुनवाई के दौरान जानकारी भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी में झारखंड की ओर से वंदना दादेल को नामित किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि स्थायी सेंट्रल ओपन जेल बनने तक रांची, हजारीबाग, दुमका समेत चार केंद्रीय कारागारों में ओपन जेल की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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