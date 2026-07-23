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1961 में अधिग्रहित जमीन वापस नहीं मिलेगी, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पाथरडीह कोल वाशरी के लिए अधिग्रहित जमीन की वापसी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बताया कि जमीन का अधिग्रहण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुआ था, जिसमें पूर्वजों के 200 एकड़ कृषि भूमि के मुआवजे का भी भुगतान किया गया।

1961 में अधिग्रहित जमीन वापस नहीं मिलेगी, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पाथरडीह कोल वाशरी के लिए वर्ष 1960-61 में अधिग्रहित जमीन को मूल रैयतों के वारिसों को लौटाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण कानून के अनुसार किया गया था, मुआवजा भी दिया गया था और इतने वर्षों बाद इस प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता। प्रार्थियों ने दावा किया था कि उनके पूर्वजों की करीब 200 एकड़ कृषि भूमि पाथरडीह कोल वाशरी के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। उनका कहना था कि बहुत कम मुआवजा दिया गया, पुनर्वास या नौकरी का लाभ नहीं मिला और जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी खाली पड़ा है।

इसलिए, अनुपयोगी भूमि उन्हें वापस की जाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि बीसीसीएल इस जमीन को निजी कंपनी मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड को देने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार और बीसीसीएल ने अदालत को बताया कि जमीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम की सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया था। धारा-4 की अधिसूचना जारी हुई, धारा 5-ए के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गईं, अवार्ड पारित हुआ और प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिया गया। बीसीसीएल ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन किसी निजी कंपनी को हस्तांतरित नहीं की गई है। मोनेट कंपनी को केवल पाथरडीह कोल वाशरी के निर्माण, संचालन और रखरखाव का अनुबंध दिया गया था।

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