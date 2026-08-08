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पत्नी को जलाने वाले की उम्रकैद बरकरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बालीपुर थाना क्षेत्र के 8 साल पुराने हत्या केस में दोषी खगेन राजवार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। खगेन ने अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

पत्नी को जलाने वाले की उम्रकैद बरकरार

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बालीपुर थाना क्षेत्र के 8 साल पुराने हत्या केस में दोषी खगेन राजवार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ यह फैसला सुनाया। मामला 21 मार्च 2016 का है। अभियोजन के अनुसार खगेन शराब के नशे में घर पहुंचा था। उसकी पत्नी सरिता देवी ने शराब पीने का विरोध किया। इस पर उसने पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। सरिता को धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 22 मार्च को पुलिस ने उसका फर्दबयान दर्ज किया। इलाज के दौरान 27 मार्च 2016 को उसकी मौत हो गई।

100 फीसदी जलने के बावजूद बयान पर उठाया था सवाल

अपील में बचाव पक्ष ने दलील दी कि सरिता का शरीर करीब 100 फीसदी जल गया था, इसलिए वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। डॉ एमएन सिन्हा की 22 मार्च की शाम 5.56 बजे की लिखित टिप्पणी का भी हवाला दिया गया, जिसमें उसे बयान देने में अक्षम बताया गया था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कई गवाहों ने खगेन को आग बुझाने का प्रयास करते देखा था और इस दौरान उसे भी चोट लगी थी।

मृत्यु पूर्व बयान को माना विश्वसनीय

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय टिप्पणी फर्दबयान दर्ज होने के करीब 14 घंटे बाद की है। बयान दर्ज करते समय डॉ लक्ष्मी नारायण ने सरिता को बयान देने के लिए सक्षम बताया था। पुलिस अधिकारी एएसआई अशोक कुमार तिवारी ने भी कहा कि उस समय सरिता बोल रही थी।

खंडपीठ ने कहा कि केवल 100 फीसदी जलने के आधार पर मृत्यु पूर्व बयान को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि बयान देते समय पीड़िता सचेत और बोलने की स्थिति में थी या नहीं। अदालत ने माना कि सरिता के बयान में पति द्वारा मारपीट, मिट्टी तेल डालने और आग लगाने की बात स्पष्ट थी। इसकी पुष्टि घटनास्थल की परिस्थितियों और गवाहों के बयान से भी हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक, स्पष्ट और विश्वसनीय मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर भी दोषसिद्धि कायम की जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने आठ मार्च 2018 को धनबाद के अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम द्वारा सुनाई गई उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

सामान्य प्रश्न

झारखंड हाईकोर्ट ने कब और किस मामले में अपील खारिज की?
झारखंड हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2016 के हत्या मामले में दोषी खगेन राजवार की अपील खारिज कर दी।
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