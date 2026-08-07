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पाकुड़ कारागार का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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पाकुड़ में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में डालसा की टीम ने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सफाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उचित दिशा निर्देश दिए गए और भोजन मैनू को सही पाया गया।

पाकुड़ कारागार का औचक निरीक्षण

पाकुड़, प्रतिनिधि। झारखंड उच्च न्यायालय रांची के निर्देशानुसार प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने शुक्रवार को कैदियों को जेल मैन्युअल के मुताबिक पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलने के उद्देश्य से जेल में तय भोजन मैनू के अनुरूप सुविधाओं एवं व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के नेतृत्व में पहुंची डालसा टीम ने जेल में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की एवं रसोई घर का जायजा लिया। पानी, साफ सफाई रख रखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दी गई।

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साथ ही भोजन मैनू सही पाया गया। मौके पर डालसा के कर्मी जेल के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

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