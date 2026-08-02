हाईकोर्ट का आदेश, धार्मिक न्यास बोर्ड करे सुनवाई

साकची के सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कोई याचिका दायर करता है तो उसपर तुरंत सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे। बोर्ड अगर गलत आदेश पारित करता है या कोई भी पक्ष उक्त आदेश से असंतुष्ट होता है तो वह अपील या रिट जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है, उसे अपना सकता है। इसके साथ ही रिट पिटीशन का निपटारा कर दिया गया। इससे पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को विजेन्द्र शर्मा बनाम झारखंड सरकार, झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, उपायुक्त राजीव रंजन, जमशेदपुर अक्षेस, जमशेदपुर अक्षेस के तत्कालीन विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय, और सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट समिति के मामले में सुनवाई हुई।

इससे पूर्व याचिकाकर्ता विजेन्द्र शर्मा की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि ठाकुरबाड़ी मंदिर राधा-कृष्ण और शिवजी का मंदिर है, जिसे 1912 में साकची के प्रधान गोराई दास ने (बंगला का सन् 1319) में डेढ़ बीघा जमीन ठाकुर राधा-कृष्ण और शिवजी को एक हुकूमनामा के जरिए दान में दी थी। हुकूमनामा में यह दर्ज है कि उक्त जमीन हमेशा ठाकुर राधा-कृष्ण और शिवजी की रहेगी और कोई भी उसे दान या बिक्री द्वारा किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता। उन्होंने आगे बताया कि मदन लाल जोशी ने इस मंदिर पर पहले भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब यह मामला पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा और बीरेन्द्र प्रसाद सिंहा की खंडपीठ में पहुंचा था, जहां हुकूमनामा के आधार पर इस मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट घोषित किया था। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रस्ट का ट्रस्टी झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड होता है। लेकिन इस मंदिर के साढ़े छह कठ्ठा जमीन पर एक प्राइवेट ट्रस्ट सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट समिति, जिसके सदस्य मंदिर के पीछे रहते हैं ने अवैध कब्जा कर अवैध तरीके पांच तल्ला अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स बनाकर व्यवसाय शुरू कर दिया।उन्होंने आगे बताया कि इस विवाद के दो पक्ष हैं, एक अवैध तरीके से राधा-कृष्ण और शिवजी की साढ़े छह कठ्ठा जमीन कब्जा करने की और दूसरा झारखंड म्यूनिसिपल कानून की धारा 427 का उल्लंघन कर बिना नक्शा पारित कराये पांच तल्ला अवैध निर्माण करने की। दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ प्राइवेट ट्रस्ट के अपचारी सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की है, जो अभी विचाराधीन है। पर जो पहला विवाद जमीन पर अवैध कब्जे का है, उसमें झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से पूछ जाना चाहिए कि जब ये इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो सत्यनारायण ट्रस्ट के अपचारियों ने ठाकुर राधा-कृष्ण और शिवजी की साढ़े छह कठ्ठा जमीन पर अवैध कब्जा कैसे कर लिया। याचिकाकर्ता विजेन्द्र शर्मा की तरफ से अधिवक्ता रोहित सिन्हा, विकास कुमार, नेहा अग्रवाल और एमआई हसन ने भी मामले की पैरवी की।