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अनुकंपा नियुक्ति पर मेडिकल बोर्ड करेगा अंतिम फैसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड गठित कर अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार की उम्र का निर्धारण करे। कोर्ट ने निर्णय किया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ही यह तय होगा कि प्रार्थी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है या नहीं।

अनुकंपा नियुक्ति पर मेडिकल बोर्ड करेगा अंतिम फैसला

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर मेडिकल बोर्ड गठित कर अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार की उम्र का निर्धारण कराए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि प्रार्थी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है या नहीं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सीसीएल की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने एकलपीठ के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें प्रार्थी की उम्र के निर्धारण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा गया था।

सुनवाई के दौरान सीसीएल की ओर से कहा गया कि उसे मेडिकल बोर्ड गठित करने और एकलपीठ के आदेश का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, कंपनी ने उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि उसने 18 वर्षों तक मामले को लंबित रखा। सीसीएल ने अदालत को बताया कि अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन 20 जुलाई 2006 को मिला था और 22 दिसंबर 2006 को ही उसका निर्णय ले लिया गया था। बाद में वर्ष 2011 में प्रार्थी ने अदालत का रुख किया था। रिकॉर्ड देखने के बाद खंडपीठ ने 18 वर्ष तक मामला लंबित रखने संबंधी टिप्पणी को आदेश से हटा दिया। अदालत ने कहा कि यदि मेडिकल बोर्ड यह पाता है कि कर्मचारी की 22 दिसंबर 2005 को हुई मृत्यु के समय प्रार्थी की उम्र 35 वर्ष या उससे कम थी, तो सीसीएल उसे नियमानुसार उपयुक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति देगा। यदि उसकी उम्र निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है तो नियुक्ति का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

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