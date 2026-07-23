हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के खिलाफ याचिका

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में प्रस्तावित फुटबॉल ग्राउंड के निर्माण के मुद्दे पर अब वकीलों ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कोर्ट से किया गया। इस पर चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 27 जुलाई को सुनवाई तय की और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। स्टेडियम निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यदि हाईकोर्ट परिसर की खाली भूमि पर फुटबॉल ग्राउंड विकसित करने का प्रस्ताव है, तो उसके बजाय उस स्थान का उपयोग अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त चैंबर और विशेष रूप से नए वकीलों के बैठने की व्यवस्था विकसित करने में किया जाना चाहिए।