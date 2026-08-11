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तीन सवारी के आधार पर 50% मुआवजा कटौती गलत

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला बदला, दो घायलों की मुआवजा की राशि बढ़ायी, एक मोटरसाइकिल पर दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोग सवार थे

तीन सवारी के आधार पर 50% मुआवजा कटौती गलत

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दो पेंशनरों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले को संशोधित किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने विकास कुमार केसरी का मुआवजा 67,500 रुपये से बढ़ाकर 16.50 लाख रुपये और यशोदा देवी उर्फ सुशीला देवी का मुआवजा 37,600 रुपये से बढ़ाकर 11.25 लाख रुपये कर दिया। दोनों को दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। अदालत ने बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

तीन सवारी को आधार बनाकर 50 प्रतिशत कटौती गलत

मामला 8 मई 2008 को हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। एक मोटरसाइकिल पर दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोग सवार थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रिब्यूनल ने तीन सवारी होने को आधार बनाकर मुआवजे में 50 प्रतिशत की कटौती की थी। हाईकोर्ट ने इस कटौती को गलत करार देते हुए कहा कि तीन लोगों का बाइक पर सवार होना यातायात नियमों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर अंशदायी लापरवाही नहीं मानी जा सकती। बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि तीन सवारी और दुर्घटना या चोट की गंभीरता के बीच सीधा संबंध था। ऐसा कोई संबंध साबित नहीं किया गया.

चोट के वास्तविक असर को माना

हादसे में विकास कुमार केसरी के दाहिने घुटने में स्थायी जकड़न, पैर छोटा होने और दृष्टि संबंधी परेशानी के साथ 60 प्रतिशत चिकित्सकीय दिव्यांगता हुई। उनकी कार्यात्मक दिव्यांगता 70 प्रतिशत मानी गई। वह कृषि उपज की खरीद-बिक्री का काम करते थे। वहीं यशोदा देवी को घुटने में गंभीर चोट लगी और बाद में स्थायी कमजोरी तथा घुटने में समस्या हुई। उनकी कार्यात्मक दिव्यांगता 60 प्रतिशत तय की गई। दोनों का करीब एक वर्ष तक इलाज चला.

दस्तावेज नहीं होने पर आय को नकारना गलत

अदालत ने कहा कि आय का दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने पर घायल की बताई गई आय को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विकास की मासिक आय 6,500 और यशोदा की 5,500 रुपये मानी गई। दोनों के मामले में भविष्य की आय में 40 प्रतिशत वृद्धि जोड़ी गई और क्रमश: 17 व 15 का गुणक लगाकर कार्यात्मक दिव्यंगता के आधार पर भविष्य की आय के नुकसान की गणना की गई। अदालत ने चिकित्सा खर्च, भविष्य के इलाज, विशेष आहार, आने-जाने का खर्च, दर्द व पीड़ा तथा जीवन की सुविधाओं के नुकसान के लिए भी अलग-अलग राशि निर्धारित की। दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए अदालत ने राशि जमा होने के बाद राशि को बैंकिंग माध्यम से दोनों पेंशनरों के बैंक खातों में भुगतान करने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रश्न

झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजा कितने बढ़ाए हैं?
झारखंड हाईकोर्ट ने विकास कुमार केसरी का मुआवजा 67,500 रुपये से बढ़ाकर 16.50 लाख रुपये और यशोदा देवी का मुआवजा 37,600 रुपये से बढ़ाकर 11.25 लाख रुपये किया है।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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