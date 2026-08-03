चतरा के लिए... चतरा में नई पहल किट योजना के टेंडर पर हाईकोर्ट की रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा उपायुक्त कार्यालय द्वारा नवविवाहित दंपतियों के लिए संचालित किट योजना के तहत जारी टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में प्रार्थी अभय इंटरप्राइजेज ने याचिका दायर कर टेंडर रद्द करने की मांग की है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
रांची, विशेष संवाददाता। चतरा उपायुक्त कार्यालय द्वारा नवविवाहित दंपतियों के लिए संचालित नई पहल किट योजना के तहत जारी टेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है। प्रार्थी अभय इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 18 मई को चतरा उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी टेंडर को रद्द करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इसी कार्य के लिए 30 मार्च को भी टेंडर जारी किया गया था।
उस टेंडर की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें एल-1 घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि एल-1 घोषित किए जाने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद बिना पूर्व प्रक्रिया पूरी किए 18 मई को उसी कार्य के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें