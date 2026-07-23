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अमन साव मुठभेड़ मामले में सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा, क्योंकि नए अनुसंधान पदाधिकारी को केस का अध्ययन करना है। मामले में पूर्व में दर्ज एफआईआर और अमन साव की मां की सीबीआई जांच की मांग पर भी चर्चा हुई।

अमन साव मुठभेड़ मामले में सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा

रांची, विशेष संवाददाता। गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में नए अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) की नियुक्ति हुई है। नए आईओ को केस का अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने सीआईडी की केस डायरी सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थी।

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इसके साथ ही जांच से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी कोर्ट को सौंपे गए थे। पूर्व में प्रार्थी के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने अदालत को बताया था कि इस घटना में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थीं, क्योंकि दो अलग मामलों की जांच एक ही एफआईआर के आधार पर नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने पूरे मामले में केवल एक ही एफआईआर दर्ज की है। साथ ही, अमन साव की मां किरण देवी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत को अब तक औपचारिक रूप से एफआईआर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अमन साव की मां किरण देवी ने इस एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसी आग्रह को आधार बनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।

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