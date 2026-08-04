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सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन पर जेएसएससी से जवाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची हाईकोर्ट में सहायक आचार्य की नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को सभी बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नियमावली-2022 में उचित रूप से शामिल नहीं की गई थी। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन पर जेएसएससी से जवाब तलब

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली गिरिधर राउत समेत 100 से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को उठाए गए सभी बिंदुओं पर तैयारी के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने दलील दी कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 के तहत संचालित करने का निर्णय लिया था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके बावजूद विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। यह भी कहा गया कि एक ही केंद्र और एक ही पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद अलग-अलग हो गए। साथ ही पारा और गैर-पारा शिक्षकों का संयुक्त नॉर्मलाइजेशन तथा कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के बावजूद अनुपस्थित दिखाने जैसे मुद्दे भी अदालत के समक्ष उठाए गए।

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