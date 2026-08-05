माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा पर सुनवाई 18 को
झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से संबंधित अर्पणा कुमारी तथा अन्य की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि परीक्षा में हुई हैकिंग का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से संबंधित अर्पणा कुमारी एवं अन्य की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की। मामले में प्रार्थियों की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित उक्त परीक्षा के दौरान हुई कथित हैकिंग की घटना से अभ्यर्थियों का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने किसी प्रारंभिक अथवा स्वतंत्र जांच के बिना ही पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेते हुए इसकी सूचना जारी कर दी。
पुनर्परीक्षा में छात्रों की जिम्मेदारी
प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान यदि हैकिंग की कोई घटना हुई है तो इसके लिए अभ्यर्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी अथवा जेएसएससी की प्रणाली से जुड़ा मामला है। इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। ऐसे में उन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है।
पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या
प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनकी ओर से बताया गया कि जेएसएससी की ओर से जारी पुनर्परीक्षा संबंधी सूचना में 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा लेने का उल्लेख किया गया है। वहीं, आयोग ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने प्रति-शपथपत्र में 2,837 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा के लिए बुलाए जाने की बात कही है।
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