बोकारो के लिए... हाईकोर्ट ने पूछा- वरीय पुलिस अधिकारियों पर क्या हुई कार्रवाई

रांची, विशेष संवाददाता। बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि मामले में नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित थाना के 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। इनमें से चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अभी भी जारी है।

इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक ही सीमित क्यों रही। कोर्ट ने पूछा कि मामले के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें कार्रवाई से क्यों अलग रखा गया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था। बता दें कि युवती की मां ने अपनी बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की है। 18 वर्षीय युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है। इस संबंध में बोकारो के पिंड्राजोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।