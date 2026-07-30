लंबे समय से जेल में बंद कैदियों की जमानत पर सुनवाई 15 को
झारखंड उच्च न्यायालय में लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की जमानत के नियमों में सुधार पर सुनवाई हुई। प्रार्थी स्टेन स्वामी ने बताया कि कई गरीब विचाराधीन कैदियों को आर्थिक कारणों से समय पर जमानत नहीं मिल पाती है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है।
रांची, विशेष संवाददाता। लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को समय पर जमानत दिलाने संबंधी नियमों में सुधार की मांग को लेकर प्रार्थी स्टेन स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कई गरीब और असहाय विचाराधीन कैदी आर्थिक एवं अन्य कारणों से समय पर जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाते। कई मामलों में चार्जशीट दाखिल होने में देरी होती है, जबकि कुछ कैदी जमानत मिलने के बाद भी बेल बांड भरने में सक्षम नहीं होते।
वहीं, यदि किसी तकनीकी कारण से जमानत याचिका खारिज हो जाती है, तो वे दोबारा याचिका दायर करने की स्थिति में भी नहीं रहते। ऐसे मजबूर कैदियों की रिहाई के लिए प्रभावी और व्यावहारिक नियम बनाए जाने का आग्रह किया।
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