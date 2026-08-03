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गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट व एक डुप्लेक्स की नीलामी पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जिला नीलाम पदाधिकारी द्वारा गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट और डुप्लेक्स की नीलामी का आदेश रोक दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर मिश्र ने आरोप लगाया कि बिल्डर पवन सिंह ने लोन के लिए संपत्ति गिरवी रखी थी, लेकिन खरीदारों को इसकी जानकारी नहीं दी। न्यायालय ने Notice जारी किया।

गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट व एक डुप्लेक्स की नीलामी पर रोक

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जिला नीलाम पदाधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट और एक डुप्लेक्स की नीलामी करने का आदेश दिया गया था। जिला नीलाम पदाधिकारी के आदेश के बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ गौतम ग्रीन सिटी के निवासी सुधीर मिश्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आदेश पर रोक लगाते हुए गौतम ग्रीन सिटी के संचालक पवन सिंह और हुडको को नोटिस जारी किया।

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याचिका में कहा गया है कि बिल्डर पवन सिंह ने गौतम ग्रीन सिटी की जमीन को गिरवी रख हुडको से लोन लिया था। लेकिन, इसकी जानकारी उसने किसी भी खरीदार को नहीं दी थी। समय पर लोन भुगतान नहीं किए जाने पर जिला नीलाम पदाधिकारी ने बिल्डर को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद हुडको ने जिला नीलाम पदाधकारी के आदेश के पालन के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन दिया। यहां बिल्डर ने प्रस्ताव दिया कि उसे गौतम ग्रीन सिटी के पांच फ्लैट और एक डुप्लेक्स की बिक्री की अनुमति दी जाए। बिक्री से जो राशि मिलेगी, उसे हुडको में जमा कर दी जाएगी। इस पर सभी पक्ष सहमत हो गए। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बिल्डर ने खरीदारों से पैसे तो ले लिए हुडको को राशि जमा नहीं की। इस बीच उनके आवास को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। सुनवाई के बाद अदालत ने जिला नीलाम पदाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी और बिल्डर पवन सिंह और हुडको को नोटिस जारी किया।

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