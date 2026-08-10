अपर बाजार के दो व्यवसायियों की दुकान सील करने पर रोक
रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने अपर बाजार के दो व्यवसायियों विकास और सुमित टिबरेवाल के व्यापार लाइसेंस रद्द करने और दुकानों को सील करने के नोटिस के खिलाफ सुनवाई की। अदालत ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नगर निगम से जवाब मांगा और व्यवसायियों को फिलहाल राहत दी।
रांची, विशेष संवाददाता। अपर बाजार ईस्ट मार्केट के दो व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकानों को सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विकास टिबरेवाल और सुमित टिबरेवाल के खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकान सील करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी।
अदालत के आदेश से दोनों व्यवसायियों को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ नोटिस के आधार पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में रांची नगर निगम को अपना पक्ष रखना होगा। इससे पूर्व भी अपर बाजार के छह व्यवसायियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें