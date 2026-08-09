उत्कल एसोसिएशन चुनाव : हाईकोर्ट के फैसले से 109 नए सदस्यों को मिला मतदान का अधिकार
झारखंड उच्च न्यायालय ने साकची उत्कल एसोसिएशन के चुनाव में 109 नए सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया है। यह निर्णय महासचिव तरुण कुमार महांती के लिए राहत की बात है। अब ये सदस्य 9 अगस्त को चुनाव में वोट डाल सकेंगे, जिससे चुनाव में अधिक भागीदारी की संभावना है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने साकची उत्कल एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए 109 नए सदस्यों को मतदान का अधिकार दे दिया है। इस आदेश के बाद अब सभी 109 सदस्य 9 अगस्त को होने वाले चुनाव में मतदान कर सकेंगे। यह फैसला एसोसिएशन के महासचिव तरुण कुमार महांती गुट के लिए बड़ी जीत और राहत के रूप में सामने आई है, जबकि विपक्षी नेता अशोक कुमार सामंता इन सदस्यों को बाहर रखने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। उच्च न्यायलय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि एसोसिएशन से जुड़े ये नए सदस्य सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ आगामी चुनाव में मतदान का पूरा अधिकार भी रखेंगे।
इस न्यायिक निर्णय से पिछले कई महीनों से सदस्यता को लेकर बनी अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। फैसले आने के बाद महासचिव तरुण कुमार महांती ने कहा कि अंततः सच्चाई की जीत हुई है और अब एसोसिएशन पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ते हुए संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। न्यायालय के इस स्पष्ट निर्देश के बाद एसोसिएशन प्रबंधन द्वारा चुनाव की सभी तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई हैं। इन 109 नए सदस्यों के जुड़ने से इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान और भारी भागीदारी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस फैसले के बाद विरोधी व समर्थक गुट 9 अगस्त को होने वाले मतदान की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें