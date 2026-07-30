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रिम्स में नियुक्ति और उपकरण खरीद में देरी पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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विभाग के अपर मुख्य सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश, कोर्ट ने पूछा-समय विस्तार के बाद भी महत्वपूर्ण कार्य पूरे क्यों नहीं हुए

रिम्स में नियुक्ति और उपकरण खरीद में देरी पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब

रांची। विशेष संवाददाता रिम्स में लंबित नियुक्तियों, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और जर्जर भवनों की मरम्मत में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। गुरुवार को रिम्स से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स के 21 जुलाई को दायर शपथ पत्र को असंतोषजनक बताया और कहा कि पूर्व में दिए गए समय-विस्तार के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं।

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नियुक्तियों पर सुनवाई

खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि नियुक्तियां, उपकरणों की खरीद और जर्जर भवनों की आपातकालीन मरम्मत जैसे आवश्यक कार्य अब तक क्यों पूरे नहीं हो सके। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है।

आवश्यक कार्यों की धीमी प्रगति

अदालत ने रिम्स से कहा कि 18 फरवरी 2026 को रिम्स के अनुरोध पर विभिन्न लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए तीन से छह माह तक का अतिरिक्त समय दिया गया था। इसके बावजूद अधिकांश कार्य निर्धारित अवधि में पूरे नहीं हो सके।

निर्धारित समय सीमा में विस्तार

रिम्स में चिकित्सा संवर्ग (मेडिकल कैडर) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पहले 10 अक्तूबर 2025 से दो माह की समय-सीमा तय की गई थी। बाद में रिम्स ने इसके लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा था। इसी तरह सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की नियुक्ति के लिए निर्धारित दो माह की अवधि बढ़ाकर तीन माह करने का अनुरोध किया गया था। तृतीय वर्ग, नर्सिंग और चतुर्थ वंर्ग के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति के लिए भी दो माह का समय कोर्ट ने दिय था, लेकिन रिम्स ने छह माह का समय मांगा था। मशीनरी एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए प्रारंभिक एक माह की समय-सीमा निर्धारित थी, लेकिन रिम्स ने प्रक्रिया जारी रहने का हवाला देते हुए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा था।

निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य

वहीं, रिम्स भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के संबंध में संस्थान ने अदालत को बताया था कि यह कार्य झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाना है। जर्जर भवनों की आपातकालीन मरम्मत के लिए भी निर्धारित चार माह की अवधि बढ़ाकर छह माह करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत जवाब तलब करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा कि समय-विस्तार दिए जाने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई।

आवेदन संबंधित प्रश्न

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में किस कारण से नाराजगी व्यक्त की?
अदालत ने रिम्स में लंबित नियुक्तियों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और जर्जर भवनों की मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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